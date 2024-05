A1, chiusa l’uscita di Cassino per gara ciclistica

In occasione della nona tappa “Avezzano-Napoli” del Giro d’Italia che si svolgerà domenica 12 maggio, sarà necessario chiudere la stazione di Cassino, sulla A1 Milano-Napoli, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli, dalle 12:00 alle 16:00 e comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

Info e dettagli

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Pontecorvo;

per chi proviene da Napoli: San Vittore.

