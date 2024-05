Un ordigno esploso questa notte, 9 maggio 2024, ha provocato vari danni ad una pizzeria a Cassino: si tratta del secondo caso nel giro di 48 ore.

Paura a Cassino, esplode un ordigno nella notte: danni ad una pizzeria, è il secondo caso in 48 ore. Indagini in corso

Danneggiata la pizzeria-trattoria di via Di Biasio a Cassino a causa dell’esplosione di un ordigno: l’episodio si è verificato verso le 3:00 di questa notte.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, che ora indagano per ricostruire quanto accaduto.

Due giorni fa era stata fatta esplodere una bomba carta davanti ad un’abitazione, sempre a Cassino: si indaga per capire anche se i due episodi siano collegati fra loro.

Le parole del Sindaco, Enzo Salera

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco della Città Martire, Enzo Salera, che dichiara tramite un post pubblicato su Facebook: “Dopo gli episodi avvenuti negli ultimi giorni in seguito allo scoppio di due bombe carta in 48 ore, ho inviato stamattina una nota al Prefetto per la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ho sentito inoltre il Commissariato di Cassino che sta conducendo le indagini.

La nostra attenzione è e sarà massima contro ogni forma di criminalità che cerca di infiltrarsi sia nel tessuto economico della città o dentro le Istituzioni; lo abbiamo dimostrato in questi anni in più occasioni, più o meno eclatanti.

Sono convinto che tutte le forze in campo, politiche, sociali, imprenditoriali, associative lotteranno insieme contro il malaffare e contro chi vuole destabilizzare in qualche modo il clima nella nostra città.

Su questo non si può che essere tutti uniti”.

Foto di repertorio