Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’acchiappatalenti

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La donna per me

23:15 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Hector Berlioz – Sinfonia Fantastica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6445

21:20 Lasciali parlare

23:25 Listen to me – Episodio3

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

00:55 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:20 Quarto grado

23:54 East New York

00:47 Ieri e oggi in tv special

01:18 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:34 Riassunto – terra amara

20:37 Terra Amara – PrimaTv

22:44 Endless love – PrimaTv

23:16 Endless Love – PrimaTv

23:43 Tg5

Italia 1

20:30 La Pupa e il Secchione

23:24 Le amiche della sposa

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:11 Suicide Squad

22:28 Robin Hood

00:57 Arrow

Rai 4

20:34 Criminal Minds II ep.8

21:21 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

22:53 Escape Plan 3 – L’ultima sfida

00:32 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Cast Away

23:09 Insomnia

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E5

21:14 L’italiana in Algeri (Teatro Comunale di Bologna)

23:38 Save the Date 2023-2024 – Puntata 29

00:10 Franco Battiato in tournée

Rai Movie

21:10 La caduta delle aquile

23:50 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

Rai Premium

21:20 Le indagini di Sister Boniface S1E9 – Il gemellaggio

22:10 Le indagini di Sister Boniface S1E10 – Delitti e miss fatti

22:55 Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle

00:45 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 L’apollonide – Souvenirs dalla casa chiusa

23:40 La notte degli amanti

Twentyseven

20:15 La bussola d’oro

22:16 Flashdance

23:53 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Casa Shakespeare

LA7d

20:00 Modern Family

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:25 The Rebound – Ricomincio dall’amore

22:19 The Royal Saga – PrimaTv

23:48 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 Spaghetti a mezzanotte

21:58 40 gradi all’ombra del lenzuolo

00:05 Cosa fai a capodanno?

Focus

20:09 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

21:40 Palmira – Segreti di un regno perduto

23:28 Drive Up

00:00 Tg5 start

00:03 E-Planet

00:30 Enigmi svelati 2

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:12 Chicago P.D.

21:56 Law & Order: Special Victims Unit

23:47 Delitto a Marsiglia

Italia 2

20:16 Deep in the Darkness

22:20 The Cell 2 – La soglia del terrore

23:59 What’s my Destiny Dragon Ball

01:24 Le avventure di Lupin III

DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

23:15 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:00 Gli Etruschi attraverso Villa Giulia: Le origini

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Donne e potere nell’Età Antonina

21:10 Cronache di terra e di mare – Andrea Doria. Genova e il suo principe

21:40 RAInchieste – Dentro l’America 1966 pt.6

23:10 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:21 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:12 Tgcom24 Breaking News

00:19 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

