Tragedia nel pieno centro di Cassino oggi, 8 maggio 2024: morto un ragazzo di soli 24 anni.

Tragedia a Cassino, precipita dal quarto piano: muore a soli 24 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso

Stando alle prime informazioni del caso, un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un appartamento tra via Verdi e via Leopardi.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del personale sanitario del 118; sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio