Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Bayer Leverkusen

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:15 Eurovision Song Contest 2024 – Anteprima

20:30 TG2 20.30

21:00 Eurovision Song Contest 2024 – 2a Semifinale

23:20 Appresso alla musica

00:15 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Richard Wagner – “Cavalcata delle Valchirie”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6444

21:20 Storia di mia moglie

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:57 I Love… Marco Ferreri – PrimaTv

01:36 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:38 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:55 L’Isola dei Famosi

23:00 Tg5

23:45 Cosa voglio di più

Italia 1

20:27 Mission: Impossible – Fallout

23:29 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

01:32 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Made in Italy

23:15 UEFA Europa League

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Comedy Match

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

01:35 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:11 Robin Hood

22:49 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

00:51 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.7

21:21 Hawaii Five-0 S8E4 – Pirati informatici

22:04 Hawai Five-0 S8E5 – Il sentiero nella foresta

22:47 Hawai Five-0 S8E6 – Gestire lo stress

23:30 Captain Phillips – Attacco in mare aperto

Iris

20:24 Ancora 48 ore

22:22 Tango & Cash

00:20 L’ultima porta

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E4

21:14 TEMA – 40 anni di Filarmonica della Scala: Carlo Maria Giulini

22:03 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 8 – Alexander Sokurov

22:32 I Beatles e l’India

00:08 Freak e i suoi fratelli

01:28 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Esterno notte – E1 – Aldo Moro

22:10 Esterno notte – E2 – Il ministro degli interni

23:10 Esterno Notte – E3 – Il Papa

00:10 Esterno Notte – E4 – I terroristi

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 06/05/2024

00:00 Morgane – Detective geniale – S3E1 – Simmetria radiale

00:55 Morgane – Detective geniale – S3E2 – 18 carati

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Banlieue 13

23:00 Debbie viene a Dallas

00:20 OnlyFans XXX

01:25 La cultura del sesso

Twentyseven

20:14 Flashdance

21:57 Daddy’s Home

23:40 Hazzard

01:18 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Quel che resta del giorno

23:15 Guerra e Pace

23:40 Un luogo infinito

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:20 The Women

23:25 Mistresses

La 5

20:25 Amore a mille… miglia

22:25 UOMINI E DONNE

23:53 X-Style

00:26 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

20:18 Matrimonio alle Bahamas

22:11 Teste di cocco

23:58 Il merlo maschio

01:53 I racconti romani di una ex novizia

Focus

20:10 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

21:50 Freedom oltre il confine – Focus

00:06 Myday: Air Disaster – The accident files

00:52 Antico Egitto: Cronache di un impero

01:43 Tgcom24 Breaking News

01:45 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Delitto a Marsiglia

22:14 Law & Order: Special Victims Unit

00:02 All Rise

01:27 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 The Cell 2 – La soglia del terrore

22:18 Invasion

00:11 What’s my Destiny Dragon Ball

01:28 City Hunter Special: Arrestate Ryo Saeba!

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:00 Edizioni speciali Tg ritrovamento Aldo Moro 09/5/78

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La scorta di Moro il giorno della strage – 09/05/2024

21:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 1 Giacomo I Re di Scozia e d’Inghilterra

22:00 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 2 La guerra civile inglese

22:50 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:08 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:56 Tgcom24 Breaking News

00:02 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio