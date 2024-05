Brutto incidente questa notte su via Prenestina, a Roma: coinvolti un’auto e uno scooter, morto un 37enne.

Incidente sulla Prenestina nella notte: morto un 37enne. Ancora sangue sulle strade della Capitale

Stando a quanto riportato dall’Ansa, questa notte è deceduto un motociclista di 37 anni in seguito ad un brutto incidente verificatosi su via Prenestina. L’uomo è stato prontamente soccorso e portato in ospedale, dove però è venuto a mancare.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 29 anni, si è fermato a prestare i soccorsi ed è stato poi condotto in ospedale per gli accertamenti di rito.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio