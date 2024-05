Falso allarme bomba alla Sapienza di Roma, evacuata la sede di Sociologia

Paura alla Sapienza di Roma nella mattinata di oggi, 9 maggio 2024: evacuata la sede di Sociologia per un allarme bomba.

“Si fa presente che l’allarme bomba lanciato stamattina nella sede dei Dipartimenti di Comunicazione e ricerca sociale e di Scienze sociali ed economiche in via Salaria 113, è rientrato. I controlli delle forze dell’ordine hanno dato esito negativo e le persone sono rientrate regolarmente per seguire le attività in programma“, è quanto comunicato dallo stesso Ateneo.

Stando quindi ad una ricostruzione di quanto accaduto, questa mattina era stata segnalata la presenza di un ordigno proprio nella sede di Sociologia: un falso allarme, come è stato poi appurato dai successivi controlli.

