Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Una Nessuna Centomila in Arena

23:25 TG1 Sera

23:30 Una Nessuna Centomila in Arena

00:25 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E6 – La lista dei desideri

22:32 Delitti in Paradiso S12E6 – Un omicidio annunciato

23:30 Storie di donne al bivio

00:38 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Gioacchino Rossini – La Cenerentola – “Non più mesta accanto al fuoco”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6443

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Fuori dal coro

23:57 Text to kill

01:46 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:40 Una famiglia vincente – King Richard – PrimaTv

23:38 L’Isola dei Famosi

23:42 Tg5

00:26 Striscia la notizia

Italia 1

20:30 La Pupa e il Secchione

23:33 2 single a nozze – Wedding Crashers

01:48 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:50 La7 Doc

00:50 Tg La7

TV8

20:45 Postpartita Europa e Conference League

21:35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:15 Celebrity Chef – Anteprima

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Come ti ammazzo il bodyguard

23:35 Il tesoro dell’Amazzonia

20 — Venti

20:09 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

22:23 Codice: Swordfish

00:10 Arrow

01:33 God Friended Me

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.6

21:22 Pensive

22:45 Post Mortem

00:43 Criminal Minds II ep.6

Iris

20:23 Ispettore callaghan: il caso scorpio e’ tuo!

22:28 I ponti di Madison County

00:57 Il castello

Rai 5

20:29 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E3

21:14 Art Night Puntata 20 – L’aeroplano di Marinetti

22:15 Appresso alla musica – Puntata del 02/05/2024

23:07 Dalle strade di New Orleans, la città della musica

Rai Movie

21:10 Wasabi

22:45 Movie Mag

23:15 Molly’s Game

Rai Premium

21:20 Il sospetto – S1E3 – La capanna

22:40 Il sospetto – S1E4 – Il video della comunione

23:50 Il commissario Dupin – S1E8 – Fantasmi dal passato

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Earthstorm

23:05 Dolce…calda Lisa

00:40 Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

Twentyseven

20:16 Daddy’s Home

21:58 Mamma, ho perso l’aereo

23:46 Hazzard

01:22 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 McFarland, Usa

23:00 The Lady in the Van

LA7d

20:00 Modern Family

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 American Crime Story

La 5

20:25 Due settimane per innamorarsi

22:20 Green is the new Black – PrimaTv

22:44 UOMINI E DONNE

00:07 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 The Real Housewives di Roma

22:30 La clinica del pus

Cine34

20:07 La leggenda di Al, John & Jack

22:06 Quel bravo ragazzo

23:40 Malena

Focus

20:10 Oceani: creature bizzarre – PrimaTv

21:00 Il grande dizionario degli animali

21:55 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’

23:35 Myday: Air Disaster – The accident files

00:23 Antico Egitto: Cronache di un impero

01:15 Tgcom24 Breaking News

01:18 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 All Rise – PrimaTv

21:56 Law & Order: Special Victims Unit

23:41 FBI: Most Wanted

01:16 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Invasion

22:13 Naruto Shippuden

23:41 Lupin III: Episodio 0

00:07 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:20 WWE NXT

Rai Storia

20:05 Speciali Tg Aldo Moro 08/5/78

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Levi oltre Eboli la riscoperta del mezzogiorno

21:10 Inimitabili – Filippo Tommaso Marinetti – Puntata del 31/03/2024

22:05 Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera

23:40 a.C.d.C. Celestino V, il Papa fuori dal mondo

00:45 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:02 Tgcom24 Breaking News

00:08 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio