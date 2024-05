Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso di mirati servizi di prevenzione e sicurezza nel comune di Mentana, hanno arrestato un 49enne, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 25 dosi, per un totale di oltre 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Mentana, si aggira intorno all’Ufficio Postale: aveva con sé 25 dosi di cocaina. Arrestato un uomo di 49 anni

I fatti risalgono allo scorso 27 aprile, quando i militari sono stati incuriositi dall’atteggiamento del soggetto, che si aggirava, con fare guardingo, nei pressi del locale Ufficio Postale, che però era già chiuso da circa una mezzora.

Alla vista dei Carabinieri lo stesso ha cercato di allungare il passo al fine di eludere il controllo, ma non è riuscito a sottrarsi al tempestivo intervento dei militari che lo hanno fermato e perquisito, rinvenendo lo stupefacente.

La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo, residente a Roma, è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Tivoli, che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Comune di Mentana.

Il risultato è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia eretina.