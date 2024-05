Drammatico incidente sull’Appia: morto un 33enne di Terracina

Comunità in lutto a Terracina per la morte del 33enne Maicol Mattei, deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto sull’Appia nel territorio di Fondi, in provincia di Latina.

L’incidente è avvenuto nella notte di sabato scorso: stando ad una prima ricostruzione del sinistro, il 33enne avrebbe perso il controllo dell’auto, provocando una carambola.

Nell’impatto è stata coinvolta un’altra vettura, a borde della quale viaggiavano cinque persone, ragazzi giovanissimi che avrebbero riportato solo delle ferite lievi. Nulla da fare, invece, per il 33enne di Terracina.

L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti: potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

