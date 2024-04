Follia nella notte in provincia di Latina, precisamente a Sezze: una ragazza è stata ferita per sbaglio durante una sparatoria.

Rissa e sparatoria in strada a Sezze, in provincia di Latina. Ferita una ragazza per sbaglio: indagini in corso, ecco una prima ricostruzione di quanto successo nella notte

Prima una furibonda rissa, poi la sparatoria in pieno centro a Sezze: colpita per sbaglio una ragazza che, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta di una ricostruzione parziale di quanto avvenuto questa notte, intorno alla mezzanotte, in provincia di Latina: sul caso indagano ora i Carabinieri.

Rissa e sparatoria a Sezze, interviene il Sindaco

La vicenda è stata denunciata anche dal primo cittadino di Sezze, Lidano Lucidi, che scrive così su Facebook:

“In merito ai fatti di questa notte sono in strettissimo contatto con le forze dell’ordine. Adesso mi trovo al Santa Maria Goretti per accertarmi delle condizioni della ragazza. Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze alla ragazza e alla sua famiglia oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente!”

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio