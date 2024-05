Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Màkari – S2E1 – Il delitto di Kolimbetra

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E15 – Paura di essere tagliati fuori

21:50 9-1-1 Lone Star S3E15 – Colpa del clown

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 L’Avversario – L’altra faccia del campione

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:20 Zona bianca

23:58 Il ricatto

01:35 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:28 Avanti un altro

21:37 L’Isola dei Famosi

21:43 10 giorni senza mamma

23:38 Tg5

00:23 Paperissima Sprint Domenica

01:20 Il bello delle donne

Italia 1

20:21 Jack Reacher: Punto di non ritorno

22:40 Pressing-

01:02 E-Planet

01:31 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Il talento di Mr. Ripley

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:00 F1 Paddock Live Pre Gara

23:30 F1

01:30 F1 Paddock Live Post Gara

NOVE

20:00 Che tempo che fa

21:50 Che tempo che fa – Il tavolo

00:40 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:12 Viaggio nell’isola misteriosa

22:00 Duro da uccidere

23:47 Arrow

01:11 God Friended Me

Rai 4

20:37 Senza Traccia V ep.9

21:19 Cogan – Killing them softly

22:55 Escape Plan – Fuga dall’inferno

00:38 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 L’uomo che vide l’infinito

22:16 Scuola di cult

22:23 Cattive acque

00:44 Boxer dalle dita d’acciaio

Rai 5

20:43 Interviste impossibili – Marcel Proust

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E14

23:05 Mistero a Crooked House

Rai Movie

21:10 A spasso nel bosco

22:55 Il Tuttofare

00:40 Gli anni più belli

Rai Premium

21:20 Gianni Morandi, Un mondo d’amore – Techetecheshow – Puntata del 25/08/2023

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E157

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E158

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:15 Casinò

00:30 Sex School

Twentyseven

20:05 Il dottor Zivago

23:31 Hazzard

01:11 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Anna and the King

23:55 Alla ricerca di Jane

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple: Nella mia fine è il mio principio

23:10 Miss Marple: La follia di Greenshaw

01:00 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:10 I circuiti dell’amore

21:50 Le verità nascoste

23:16 Mr Wrong – Lezioni d’amore

Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:06 Ma che bella sorpresa

21:47 A ruota libera

23:25 Sono pazzo di Iris Blond

01:20 Tutti possono arricchire tranne i poveri

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:22 Oceani: Creature bizzarre

23:16 Il grande dizionario degli animali

00:13 I grandi fiumi della terra

Giallo

21:00 Il giovane ispettore Morse

23:10 Vera

TOP Crime

20:14 Maigret e la dama di compagnia

22:34 Poirot e la salma

00:31 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Young Sheldon

22:12 The Last Exorcism – Liberaci dal male

00:01 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:25 Grandi evasioni della storia

01:20 Le rapine del secolo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gianni Oliva

20:30 Passato e Presente – Napoleone e Roma

21:10 Migliori nemici

23:20 Cronache di terra e di mare I popoli del mare. Enigma mediterraneo

23:50 Garibaldi: la Repubblica romana e i Mille

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:03 L’Isola dei Famosi

00:13 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio