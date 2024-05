Roma, lotta allo spaccio di droga: quattro arresti

A seguito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato sezionale Appio Nuovo hanno arrestato un 67enne italiano.

I dettagli sulle indagini e gli arresti

Nello specifico, gli operatori, mentre si trovavano all’interno di Villa Lazzaroni, hanno visto un uomo, conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti, incamminarsi in direzione di un’altra persona.

I due, accortisi della presenza della Polizia, si sono allontanati velocemente e il 67enne, uscito da Villa Lazzaroni, è salito a bordo di un’autovettura per poi allontanarsi in direzione via Appia Nuova.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare e, all’interno della tasca dei jeans, sono stati rinvenuti 30 euro mentre in una busta celata nel vano sottostante il volante sono stati trovati 32 involucri del peso complessivo di 18 grammi di cocaina.

L’arresto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato convalidato dal G.I.P. e per il 67enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Mentre, i poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone hanno arrestato un albanese di 40 anni trovato in possesso di 150 grammi di marjuana.

Nel corso di un normale controllo del territorio, gli agenti hanno notato l’uomo camminare a bordo strada tenendo con il braccio qualcosa occultato sotto la sua felpa. Gli investigatori gli hanno chiesto di mostrare cosa nascondesse sotto la felpa e l’uomo ha consegnato un involucro contenente 150 grammi di marjuana.

I poliziotti del Commissariato Colleferro hanno predisposto un servizio di appostamento nel corso del quale hanno assistito ad uno scambio di sostanza stupefacente. Quando gli agenti sono intervenuti il 31enne si è dato alla fuga ma è stato prontamente raggiunto e arrestato. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti circa 500 grammi di hashish, 80 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 900 euro in contanti.

Gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara, a seguito di attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in via Tuozzi, presso l’abitazione di un uomo, dove hanno trovato un 32enne, visibilmente insofferente al controllo e rinvenuto 5 involucri contenenti circa 200 grammi di hashish mentre, occultata in un cassetto della camera da letto, hanno trovato una busta di plastica con all’interno circa 79 grammi di marijuana. I poliziotti hanno arrestato il 32enne poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.