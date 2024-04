I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga dal centro alle periferie della Capitale, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di altre 11 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana e hashish.

Roma, maxi blitz antidroga: in manette 11 persone, sequestrate centinaia di dosi. Passati al setaccio vari quartieri dal centro alla periferia della Capitale

Nella circostanza, nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 28enne, senza fissa dimora e con precedenti, notato dai militari in via Manfredonia mentre tentava di disfarsi di circa 5 g di cocaina già suddivisi in 13 dosi, gettandoli nel vano di un contatore del gas.

Sempre nel quartiere Quarticciolo, qualche ora dopo, gli stessi Carabinieri hanno arrestato in flagranza, due giovani di 19 e 24 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, notati dai militari mentre cedevano sostanza stupefacente a diversi acquirenti, riusciti poi ad allontanarsi, e successivamente occultavano la doga in un’aiuola.

I Carabinieri, a seguito dell’ispezione del luogo di occultamento della droga e alla perquisizione personale, dei due indagati, hanno rinvenuto e sequestrato nella loro disponibilità, 12 dosi di cocaina e 21 g di crack.

In via Marco Dino Rossi, quartiere Cinecittà, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno arrestato in flagranza, un ragazzo di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, notato dai militari, all’interno dell’androne condominiale della sua abitazione che alla vista dei Carabinieri chiudeva bruscamente il portone d’ingresso, disfacendosi dello stupefacente.

Riusciti ad avere accesso all’interno del condominio, i Carabinieri ad esito dell’ispezione del luogo ove era stato gettato lo stupefacente e la successiva perquisizione personale e presso la casa dell’indagato, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 25 dosi di cocaina, circa 200 g di hashish e 645 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Nel quartiere Trastevere, in piazza San Calisto, un uomo di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, poiché notato dai militari mentre cedeva in cambio di 5 euro, una dose di hashish ad un acquirente, che è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma. La successiva perquisizione ha consentito ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 18 g circa della medesima sostanza nonché la somma contante di 40 euro, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

Notato mentre percorreva a piedi con atteggiamento sospetto, via Borghesano Lucchese incrocio viale Marconi, un 27enne senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa i militari lo hanno trovato in possesso di circa 9 g di cocaina, già suddivisa in 20 dosi, nascoste in una tasca del giubbotto, pronte per essere vendute.

In via della Magliana, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli, nell’omonimo quartiere, hanno arrestato un giovane di 19 anni, senza fissa dimora, notato da due Carabinieri liberi dal servizio e in borghese, mentre vedeva in cambio di una banconota, un involucro ad an acquirente rimasto sconosciuto. A seguito di un controllo più approfondito i militari lo hanno trovato in possesso di 16 dosi di hashish dal peso complessivo di 73 g circa, 10 dosi di cocaina e la somma contante di 115 euro, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

Oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e marijuana, sono stati rinvenuti dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale che, a seguito di un servizio perlustrativo in zona Balduina, hanno sorpreso e arrestato una coppia di giovani, 25 anni lui e 20 anni lei, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che nell’auto su cui viaggiavano i militari li hanno trovati in possesso di circa 402 g di hashish, 20 g di cocaina e 92 g di marijuana, nonché la somma contante di 235 euro. Tutto posto a sequestro.

In piazza Vittorio Emanuele II, quartiere Esquilino, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno intimato l’alt ad un’autovettura il cui conducente, un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, durante le fasi di identificazione si è mostrato agitato e nervoso al tal punto da insospettire i Carabinieri che hanno approfondito il controllo, perquisendo l’auto dell’uomo, trovandolo in possesso di 23 involucri di crack, nonché della somma contante di 630 euro. Ragion per cui, i Carabinieri, lo hanno arrestato.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un uomo di 41 anni, con precedenti, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sorpreso in via di Valle Aurelia, alla guida di un’autovettura, e a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 8 g di cocaina e 20 euro. Tutto posto a sequestro

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.