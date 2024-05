Nell’ambito dei quotidiani servizi svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale a presidio e tutela delle piazze e dei monumenti del Centro Storico, nel pomeriggio di ieri una pattuglia è intervenuta in aiuto di un bambino che, in Piazza di Trevi, aveva perso il contatto con gli altri suoi compagni di classe, in gita a Roma.

Fontana di Trevi, bambino in gita con la scuola non ritrova i compagni. Pattuglia della Polizia Locale interviene in suo aiuto

Il piccolo, di circa 9 anni, nel vedere gli agenti in uniforme, è accorso verso di loro in cerca di aiuto. Visibilmente disorientato riferiva al personale operante di essere in gita scolastica e di aver perso di vista la sua classe. Gli agenti, appartenenti ai Gruppi I Centro, VI Torri e GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale, in quel momento presenti sulla piazza, hanno tranquillizzato il bambino, offrendogli anche un gelato, mentre si attivavano tempestivamente per rintracciare la scolaresca tra le migliaia di persone presenti in prossimità della Fontana di Trevi.

Dopo pochi minuti, gli operanti riuscivano ad individuare , a breve distanza, alcuni bambini con una donna, l’insegnante della classe in questione, impegnata nelle ricerche dell’alunno che mancava all’appello. Una volta riaffidato alla sua accompagnatrice che, sollevata, ha ringraziato gli agenti, il piccolo ha potuto riprendere il proprio giro turistico nel centro storico della Capitale insieme ai suoi compagni.