Vincenzo era scomparso da luglio 2023. Della sua storia se ne sono occupati in molti, poiché tanta era la voglia di ritrovarlo. Oltre al noto programma di Rai 3 Chi l’ha visto?, la più attiva è stata l’associazione Penelope ODV, che è riuscita a rintracciare il giovane, grazie alla preziosa collaborazione del comando provinciale dei Carabinieri di Fiumicino. Ecco come sta il ragazzo sparito da Livigno da più di un anno.

Fiumicino, ritrovato Vincenzo dopo 9 mesi: era scomparso a luglio 2023 da Livigno

E’ stato ritrovato nella giornata di ieri, 26 aprile 2024, Vincenzo. Il ragazzo si trovava in un fast food all’interno di un centro commerciale di Fiumicino. Di lui non erano rimaste tracce, dopo la scomparsa denunciata la scorsa estate. Proprio quando sembravano perse le speranze, invece c’è stata la buona notizia. Il 22enne originato di Corati, in provincia di Bari, era partito per la Svizzera per fare un colloquio di lavoro. Ha preso il treno per Milano e, da allora, la famiglia non è più riuscita a rintracciarlo. I primi a ritrovarlo sono stati i vigilantes del centro commerciale. Insospettiti dal suo comportamento, hanno provato ad avvicinarlo.

La mattina stessa, il ragazzo aveva chiamato la madre, che lo aveva riconosciuto. Da lì il primo barlume di speranza. Dopo varie vicissitudini, tutte le persone impegnate nel suo ritrovamento sono riuscite a calmarlo. Per fortuna Vincenzo sta bene, e adesso può tornare a casa.