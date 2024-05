I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, la scorsa notte, durante un servizio perlustrativo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, hanno arrestato un 28enne alatrense, già censito in banca dati ff.pp. per “resistenza e violenza a pubblico ufficiale”. Il giovane sfrecciava ad alta velocità nella notte per le strade della città ed alla vista dei militari ha cercato di darsi alla fuga ma veniva poco dopo raggiunto dai Carabinieri.

Alatri, senza patente non si ferma all’Alt. Bloccato aggredisce i Carabinieri e viene arrestato

Uno dei militari durante le operazioni di controllo veniva strattonato e rovinava a terra e nel mentre il giovane tentava di darsi alla fuga veniva immediatamente raggiunto e bloccato.

Durante la perquisizione personale veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e pertanto veniva anche segnalato alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e siccome era alla guida di autovettura con patente ritirata gli veniva contestato anche l’art. 128 del Codice della Strada.

I Carabinieri lo conducevano presso gli uffici della locale Compagnia di Alatri traendolo in arresto e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Il GIP del Tribunale di Frosinone ha confermato l’arresto e disposto la sottoposizione dell’indagato all’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.