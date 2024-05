Violenza sessuale su una minore: arrestato 65enne di Alatri

I Carabinieri della Stazione di Alatri, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 65enne di Alatri già con precedenti penali.

Violenza sessuale su minore dal 2009 al 2011: arrestato 65enne di Alatri

Predetto è stato condannato in via definitiva ad espiare una pena detentiva di anni 12 di reclusione per il reato di “violenza sessuale aggravata e continuata”, per fatti avvenuti a Fiuggi e Frosinone negli anni che vanno dal 2009 al 2011.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone per espiare la lunga pena detentiva, dovuta ad una violenza sessuale effettuata dal soggetto nei confronti di una minore.