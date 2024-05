I Carabinieri della Stazione di Alatri, nella mattinata del primo maggio, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 45enne di Alatri già gravato da precedenti penali.

Alatri, condannato per spaccio: sorpreso a casa con una modica quantità di hashish. I dettagli sull’intervento dei Carabinieri

L’uomo è stato condannato ad espiare una pena detentiva di 7 mesi 7 e 28 giorni di reclusione per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, per fatti avvenuti ad Alatri nel 2010.

I militari operanti, contestualmente alla notifica dell’ordinanza restrittiva hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare dell’uomo, rinvenendo circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Il 45enne è stato pertanto segnalato anche alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale” e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, per scontare la pena prevista dall’ordine di carcerazione, per reati sempre inerenti gli stupefacenti e commessi nel 2010.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.