Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 David di Donatello 2024

00:15 TG1 Sera

00:20 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Diabolik – Ginko all’attacco!

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6439

21:20 Un posto al sole – EP6440

21:45 Milva, diva per sempre

23:25 Blob presenta Gianni & Co. – Blob

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:24 Quarto grado

23:55 East New York

00:44 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:32 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:45 Tg5

23:26 Che pasticcio, Bridget Jones!

Italia 1

20:11 Tata Matilda e il grande botto

22:16 La famiglia del professore matto

00:12 L’Isola dei Famosi

00:47 Cotto e mangiato – il Menu’

01:03 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Tris per Vincere

21:30 MasterChef Italia

00:30 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:12 Safe House – Nessuno è al sicuro

22:19 Self/Less

00:19 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.3

21:18 Escape Plan – Fuga dall’inferno

22:58 The Beast

01:12 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 A History of Violence

21:55 Salvate il soldato Ryan

00:51 L’ inganno perfetto

Rai 5

20:32 Divini Devoti – E2

21:14 La Cenerentola – Teatro dell’Opera di Roma

23:57 Save the Date 2023-2024 – Puntata 28

00:28 Burt Bacharach – A Life In Song

Rai Movie

21:10 Forza 10 da Navarone

23:20 L’implacabile

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 Eliza Graves

Rai Premium

21:20 Le indagini di Sister Boniface S1E7 – Ossa dannate

22:10 Le indagini di Sister Boniface S1E8 – La regina della cucina

23:00 Il clandestino – S1E5 – Il processo

23:55 Il clandestino – S1E6 – Barrio corvetto

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Wait

23:10 Why Knot: Svelando la poligamia

00:50 Sex School

Twentyseven

20:15 Sahara

22:25 Saranno famosi (A.Parker)

00:42 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Lady in the Van

22:40 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 ArtBox

01:30 White Collar – Fascino Criminale

La 5

20:25 Che cosa aspettarsi quando si aspetta

22:26 The royal saga ‘2 – PrimaTv

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 40 gradi all’ombra del lenzuolo

22:06 Zucchero, miele e peperoncino

00:01 E adesso sesso

Focus

20:10 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

21:37 Assiria: Il regno segreto

23:17 Drive Up

23:52 Tg5 start

23:55 E-Planet

00:22 Enigmi svelati 2

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:10 Chicago P.D.

21:48 Law & Order: Special Victims Unit

23:28 Delitto a Mont Saint-Michel

01:16 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Dead Silence

21:57 Amusement – Giochi pericolosi

23:35 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

23:15 Border Security: terra di confine

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 David di Donatello 2024 – Omaggio particolare ai premiati scomparsi nel corso dell’ultimo anno

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Benazir Bhutto una donna alla guida del Pakistan

21:10 Cronache di terra e di mare I popoli del mare. Enigma mediterraneo

21:40 RAInchiesta – Salute sotto inchiesta (pt5)

23:10 Grande Torino romanzo di una squadra

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:37 Tgcom24 Breaking News

23:39 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

