Sono terminati i lavori di potatura e di pulizia del parco pubblico nella zona intermedia tra i quartieri di San Rocco (via Cupa) e San Francesco.

Fiuggi. Rigenerata un’area verde tra San Rocco e San Francesco: le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale

Lo comunicano in una nota congiunta gli amministratori comunali Federica Trinti, Quirino De Santis e Marco Paris: “Seguendo quelle che sono le indicazioni del sindaco Alioska Baccarini, in merito all’ordine, alla funzionalità delle aree comunali e al decoro urbano, abbiamo provveduto (ognuno per la propria competenza) al taglio e alla pulizia del parco, collocato tra le zone di via Cupa e San Francesco, a Fiuggi città.

Un intervento conservativo del nostro verde pubblico, considerato che abbiamo altresì curato alcuni arbusti che diversamente sarebbero morti.

Abbiamo rigenerato un’area verde che potrà di nuovo essere funzionale alle attività di svago e di relax“.

I tre amministratori comunali aggiungono: “Inoltre con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Fiuggi ha ordinato la pulizia e la regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica.

Ringrazio gli uffici preposti e gli operai comunali per la bonifica appena conclusa“.