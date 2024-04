Fare Verde Fiuggi, una giornata nella Riserva Naturale del Lago di Canterno

Una giornata nella Riserva Naturale del Lago di Canterno: il resoconto inviatoci da Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV.

La nota stampa

Giornata Magnifica, quella di ieri, nella Riserva Naturale del Lago di Canterno.

Una simbiosi perfetta tra Uomo e Natura, è stata la percezione e la condizione che i partecipanti alla giornata Naturalistica, hanno avuto.

Sin dalla partenza dal Centro Sportivo di Fiuggi, tra il canto dei grilli ed il profumo delle infiorescenze

dei campi, l’atmosfera è stata piacevole, oltre all’ascolto delle preziose informazioni culturali, di storia e di

scienze naturali del Professore Ennio Cialone, che con gentilezza ha riempito di curiosità, i partecipanti.

Giunti sul luogo d’avvistamento della fauna selvatica, leggere lo stupore negli sguardi dei partecipanti,

non è stato difficile.

Tanta meraviglia, proprio dietro l’angolo, non se l’ aspettavano proprio.

Da li, il cammino è proseguito lungo la pista circumlacuale sino a raggiungere la vista panoramica del

Lago di Canterno nella sua interezza, ed ammirare anche, l’imponente opera di manutenzione del verde che i volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV, hanno effettuato durante la settimana in favore della Natura.

Il viaggio di ritorno al punto di raduno è stato invece accompagnato dallo scambio di opinioni tra i

partecipanti in merito alle buone opere da mettere in campo nell’imminente futuro per

continuare a valorizzare l’aspetto ambientale dell’area, e soprattutto, a riguardo della Garzaia,

una forte preoccupazione per la vegetazione e l’ambiente circostante, c he non riflette ottima salubrità.

A tal proposito, l’associazione è impegnata in prima linea proprio per la tutela della Garzaia.

Un percorso iniziato dall’associazione nel 2020, che si è vista ostacolare il proprio Progetto Ossigeno

da Enel Green Power, causa alla loro regola di divieto di attività all’interno della quota di massimo

invaso del bacino del Lago, che, oltre a lasciare forte senso di sgomento, ha contribuito al

peggioramento della stessa salute ambientale della Garzaia.

Tuttavia, in virtù del recente accordo di collaborazione instaurato tra l’Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni

e Lago di Fondi e l’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV,

si porterà avanti quanto interrotto dall’Enel Green Power, in passato.

Una vera e buona notizia per la Biodiversità della Garzaia e dell’intera Riserva Naturale.

Grazie a tutti i partecipanti e all’Ente Parco.