Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Semifinale di UEFA Europa League: Roma – Bayer Leverkusen

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quello che non so di te

23:30 Appresso alla musica

00:25 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6438

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:24 Dritto e rovescio

23:55 Caro Michele

01:55 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:37 Riassunto – terra amara

20:40 Terra Amara – PrimaTv

22:10 Riassunto – terra amara

22:12 Station 19 – PrimaTv

23:40 Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore

Italia 1

20:09 Mission: Impossible – Rogue Nation

22:40 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

21:00 UEFA Europa Conference League

23:00 UEFA Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Comedy Match

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:14 Self/Less

22:23 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

00:17 Arrow

Rai 4

20:18 Criminal Minds II ep.2

21:20 Hawaii Five-0 S8E1 – Inferno di fuoco

21:59 Hawaii Five-0 S8E2 – Il miglior amico dell’uomo

22:40 Hawaii Five-0 S8E3 – Lezioni di pianoforte

23:20 La rapina perfetta

01:17 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:12 Fire with Fire

22:00 A rischio della vita

23:55 Amare per sempre

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E10

21:14 Concerto Pappano – Bollani

22:48 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 7 – Betül Tanbay

23:18 Sidemen – I mercenari del rock

00:48 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

01:12 Johnny Clegg – The White Zulu

Rai Movie

21:10 Enemy

22:50 Appunti di un venditore di donne

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 29/04/2024

00:10 Spirale di bugie – Episodio 2

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Banlieue 13

23:00 Porno Valley

23:30 Debbie viene a Dallas

00:05 A letto con Daisy

Twentyseven

20:15 Saranno famosi (A.Parker)

22:37 Piccola peste torna a far danni

00:16 Hazzard

01:49 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Mission

23:05 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Un colpo perfetto

23:25 Mistresses

01:05 Amarsi un po’

La 5

20:25 A un miglio da te

22:24 UOMINI E DONNE

23:47 X-Style

00:20 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

20:05 E’ nata una star?

21:45 Bentornato Presidente

Focus

20:11 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

21:47 Freedom – Oltre il confine

23:50 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:38 Capolavori dell’ingegneria romana

01:27 Tgcom24 Breaking News

01:29 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:11 Delitto a Mont Saint-Michel

22:10 Law & Order: Special Victims Unit

23:52 All Rise

01:17 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Amusement – Giochi pericolosi

21:52 Inception

00:37 What’s my Destiny Dragon Ball

01:49 City Hunter Special: Amore, destino e una 357 Magnum

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Emma Goldman l’anarchia dell’individuo

21:10 a.C.d.C. Celestino V, il Papa fuori dal mondo

22:15 a.C.d.C. Il cavallo di Troia, sulle tracce di un mito

23:15 Illuminate – Monica Vitti. La donna che visse due volte

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:37 Tgcom24 Breaking News

23:39 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

