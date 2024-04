Maxi sequestro ad Alatri: 10kg di droga in casa, due arresti

Il controllo in strada, la perquisizione sul posto ed a casa dove vengono rinvenuti circa 10 kg di sostanza stupefacente. Scatta l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti per due donne del luogo, rispettivamente di 47 e 46 anni.

Maxi sequestro ad Alatri: 10kg di droga in casa, arrestate due donne

Accade tutto nella serata del 29 aprile u.s., dove i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, incrociano le due donne nella periferia del comune Ernico a bordo della propria autovettura; alla vista dei militari le donne cercano di eludere un eventuale controllo, ma i Carabinieri le bloccano immediatamente. La perquisizione ha successo e viene rinvenuta una dose di cocaina.

Le donne continuano ad essere agitate e così i militari decidono di perquisire l’abitazione delle due. In un primo momento, all’interno della stessa, non trovano nulla, ma grazie alla tenacia dei militari che, all’interno di un magazzino adiacente l’abitazione in uso alle stesse, viene rinvenuto l’ingente quantitativo di stupefacente: 9 kg di hashish ed 1 kg di cocaina purissima. Oltre lo stupefacente vengono sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale occorrente per il confezionamento dello stesso, nonché la somma di euro 4.000,00 in banconote di vario taglio, sicuramente provento dello spaccio.

Nel pomeriggio odierno il GIP del Tribunale di Frosinone ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che le indagate, destinatarie della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziate di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.