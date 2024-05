Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 La stranezza

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E5 – Un nuovo inizio

22:32 Delitti in Paradiso S12E5 – La casa dei miracoli

23:30 La fisica dell’amore

Rai 3

20:00 Concerto del Primo maggio – Seconda parte – 01/05/2024

00:15 TG3 Linea notte

01:15 Meteo 3

Rete 4

20:25 Fuori dal coro

23:55 Fatal Memories – Ricordi mortali

Canale 5

20:42 Corro da te – PrimaTv

22:56 Tg5

23:39 Tutto l’amore del mondo

Italia 1

20:22 La Pupa e il Secchione

23:23 40 anni vergine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 In Viaggio con Barbero

23:15 Il ferroviere

01:45 Otto e mezzo

TV8

20:10 Tris per Vincere

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

23:55 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Il tesoro dell’Amazzonia

20 — Venti

20:09 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

22:10 xXx – Il ritorno di Xander Cage

00:01 Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.1

21:19 Speak No Evil

22:56 Son

00:36 Criminal Minds II ep.1

Iris

20:10 L’attimo fuggente

22:30 Scuola di cult

22:42 Strangerland

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E9

21:14 Art Night – Puntata 19 – Lorenzo Lotto

22:18 Appresso alla musica – Puntata del 25/04/2024

23:08 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

00:20 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

Rai Movie

21:10 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

23:45 Movie Mag

00:20 L’amore e il sangue

Rai Premium

21:20 Il sospetto – S1E1 – La comunione

22:40 Il sospetto – S1E2 – Il vestito

23:50 Le indagini di Hailey Dean – Sentenza mortale

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 Vulcano – Los Angeles 1997

23:05 La iena

Twentyseven

20:14 Piccola peste torna a far danni

21:52 Un poliziotto a quattro zampe 3

23:30 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Due giorni, una notte

23:10 5 giorni fuori

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 Modern Family

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 American Crime Story

00:20 Mistresses

La 5

20:10 Something borrowed – L’amore non ha regole

22:15 Green is the new Black – PrimaTv

22:42 The wedding date – L’amore ha il suo prezzo

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 The Real Housewives di Roma

23:30 La clinica del pus

Cine34

20:21 Malena

22:22 Noi siamo cinema

23:41 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

Focus

20:10 Oceani: Creature bizzarre – PrimaTv

20:59 Il grande dizionario degli animali

21:53 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’

23:21 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:12 Capolavori dell’ingegneria romana

01:08 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:10 All Rise – PrimaTv

21:47 Law & Order: Special Victims Unit

23:23 FBI: Most Wanted

00:58 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Inception

22:58 Naruto Shippuden

00:46 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Speciali Tg Aldo Moro 01/5/78

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le Acli nell’Italia Repubblicana

21:10 Inimitabili – Giovannino Guareschi

21:55 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre

23:35 29 giugno 1944 – La strage di Civitella

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Le Acli nell’Italia Repubblicana –

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:39 Tgcom24 Breaking News

23:40 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio