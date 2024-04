Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Purché finisca bene – Digitare il codice segreto

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:30 La fisica dell’amore

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6437

21:20 Tra due mondi

Rete 4

20:25 E’ sempre Cartabianca

23:55 Dalla parte degli animali kids

Canale 5

21:56 Champions Live

22:52 X-Style

23:28 Tg5

00:08 Striscia la notizia

00:27 UOMINI E DONNE

Italia 1

20:16 Le Iene

00:08 Brooklyn Nine-Nine

00:58 L’Isola dei Famosi

01:33 Cotto e mangiato – il Menu’

01:47 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:25 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 La maschera di Zorro

00:15 Presa mortale

20 — Venti

20:08 xXx – Il ritorno di Xander Cage

22:09 Nomis

23:55 Pressing-20 in rete-

Rai 4

20:35 Criminal Minds ep.22

21:20 C’era una volta in America

Iris

20:12 Le colline bruciano

21:57 La guida indiana

23:39 Assassinio sul palcoscenico

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E8

21:14 Mistero a Crooked House

23:07 They All Came Out To Montreux – Parte 1

00:01 Umbria Jazz 50° – Time After Time

00:38 A Soul Journey

Rai Movie

21:09 L’implacabile

22:50 I cannoni di Navarone

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Spirale di bugie – Episodio 2

23:00 Gli omicidi del lago S1E16 – Nemesi

00:40 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Highlander – L’ultimo immortale

23:35 Sade – Segui l’istinto

Twentyseven

20:14 Un poliziotto a quattro zampe 3

21:58 Un poliziotto alle elementari

23:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Alla ricerca di Jane

22:30 Retroscena

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 This Is Us

23:50 Mistresses

La 5

20:25 The wedding date – L’amore ha il suo prezzo

22:01 UOMINI E DONNE

23:21 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

Cine34

20:05 Una donna per amica

21:45 Ci vuole un gran fisico

23:23 Tutto molto bello

Focus

20:09 Paradisi selvaggi – PrimaTv

20:57 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

21:54 Bermuda: i misteri degli abissi

22:40 Bermuda: I misteri degli abissi

23:27 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:22 Capolavori dell’ingegneria romana

01:17 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:11 FBI: Most Wanted

21:54 Law & Order: Special Victims Unit

23:36 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

22:16 Arrow

DMAX

21:25 Nudi e crudi Brasile

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Speciali Aldo Moro 30/04/1978 Tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Francesco Giuseppe l’ultimo Monarca Assoluto

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Hatshepsut, la regina che divenne faraone

22:05 Catilina. Cronaca di una congiura

23:00 Storie della tv Radio e TV, destini incrociati

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:36 Tgcom24 Breaking News

23:42 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

