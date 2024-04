Lo scorso 26 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno arrestato una 52enne originaria del napoletano, da tempo residente a Piedimonte San Germano (FR), già nota alle forze dell’ordine, poiché bloccata mentre si allontanava repentinamente da un’attività commerciale di Cassino dopo aver consumato un furto.

Furto a Cassino: 52enne colpisce con calci e pugni la titolare del negozio. Intervengono i Carabinieri

Rincorsa e raggiunta dalla titolare del negozio, al fine di guadagnarsi la fuga, l’aveva colpita ripetutamente con calci e pugni procurandole lesioni in diverse parti del corpo. La scena è accaduta sotto gli occhi vigili dei Carabinieri che sono intervenuti immediatamente bloccando la ladra.

Per la donna sono scattate le manette ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Cassino verrà giudicata per i reati di rapina e lesioni.

Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino nel quotidiano contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla richiesta di sicurezza della popolazione cassinate e dei paesi limitrofi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.