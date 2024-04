Cassino, tre parti cesarei in condizione d’urgenza: la denuncia del Sindaco

Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, scrive al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: presso il S. Scolastica, infatti, qualche giorno fa, sono stati effettuati ben tre parti cesarei in condizione d’urgenza. Il reparto, però, conta sulla presenza di un medico a contratto, anche in pensione.

“Un fatto grave se si pensa all’elevato rischio corso dalle tre neo mamme e dai rispettivi figli, letteralmente salvati dalla ginecologa costretta a precipitarsi al S. Scolastica“: ecco quanto scrive il sindaco Salera su Facebook.

“Pochi giorni fa, presso il nostro ospedale, grazie al tempestivo quanto provvidenziale intervento di una ginecologa in reperibilità, sono stati effettuati ben tre parti cesarei in condizione di urgenza, in un reparto che contava esclusivamente sulla presenza di un medico a contratto, peraltro in pensione.

Un fatto grave se si pensa all’elevato rischio corso dalle tre neo mamme e dai rispettivi figli, letteralmente salvati dalla ginecologa costretta a precipitarsi al S. Scolastica per evitare che si trasformasse in dramma, una situazione da tempo insostenibile.

Ad oggi infatti, al S. Scolastica, risultano in servizio solamente 3 ginecologi, di cui 1 esonerato dal servizio notturno e dalla reperibilità. A Frosinone invece, i ginecologi sono 16 e a Sora 8.

Una disparità inaccettabile.

Senza contare che, in tutto il distretto “D” di cui Cassino è riferimento, a servizio di oltre 110mila residenti, nessun ginecologo territoriale risulta assegnato al consultorio dell’ASL. E questo naturalmente preclude agli utenti ogni possibilità di poter fruire di un servizio ginecologico pubblico e dunque gratuito, costringendo, giocoforza, chi è chiamato ad affrontare una gravidanza, a rivolgersi ad un privato.

Una situazione insostenibile che va affrontata senza esitazioni. Per questo ho chiesto a Francesco Rocca, Presidente della Giunta Regionale del Lazio, un incontro immediato finalizzato a risolvere queste problematiche, a beneficio della cittadinanza e dei tanti utenti del polo ospedaliero di Cassino“, è il post di denuncia del sindaco Salera.

