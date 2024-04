Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Viva la danza

23:50 Storie di sera

23:55 TG1 Sera

00:00 Storie di sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

23:45 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6436

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Quarta Repubblica

23:56 Harrow

00:51 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:34 L’Isola dei Famosi

00:13 Tg5

00:58 Striscia la notizia

Italia 1

20:14 Transporter 3

22:24 Cold Case – Delitti irrisolti

23:16 Sport Mediaset Monday Night

23:50 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Il pezzo mancante

00:40 Tg La7

TV8

20:25 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Cash or Trash – Speciale Prime Time

23:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti

20:12 Nomis

22:04 Zack Snyder’s Justice League

Rai 4

20:33 Criminal Minds ep.21

21:19 The Beast

23:31 Blood Father

00:57 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 L’ uomo del giorno dopo

23:22 Scuola di cult

23:30 Note di cinema

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E7

21:14 L’agnello

22:48 Sciarada – L’altro ‘900: Attilio Bertolucci

23:43 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E3

00:43 Patti Smith Electric Poet

01:36 Rai News Notte

01:39 Dorian, l’arte non invecchia S1E16 – Mino Maccari

Rai Movie

21:10 L’oro di MacKenna

23:20 Cowboy

00:55 Il nemico alle porte

Rai Premium

21:20 Le indagini di Hailey Dean – Sentenza mortale

22:50 Ciao Maschio – Puntata del 18/04/2021

00:10 Rex S8E5 – Gelosia

01:05 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 La battaglia di Long Tan

23:25 Sexe + Techno

Twentyseven

20:15 Un poliziotto alle elementari

22:17 Un poliziotto alle elementari 2

00:03 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Chosen

22:25 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

23:25 Santo Rosario

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Il favoloso mondo di Amélie

23:40 Mistresses

01:20 ArtBox

La 5

20:25 Rosamunde Pilcher: Un amore senza tempo

22:17 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:05 Lucky Luke (Daisy Town)

21:48 Vi racconto

21:58 Vedo nudo

Focus

20:10 Assiria: Il regno segreto – PrimaTv

21:49 Trame invisibili – Una storia di inventori e di spie

23:26 L’ aventure de la TSF

00:28 Capolavori dell’ingegneria romana

01:19 Tgcom24 Breaking News

01:22 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:12 C.S.I. Miami

21:51 Law & Order: Special Victims Unit

23:28 Maigret e l’affittacamere

01:15 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:25 I Griffin

22:02 Young Sheldon

23:52 What’s my Destiny Dragon Ball

01:25 City Hunter

DMAX

21:25 Dual Survival Brasile

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro 29/04/78 Tg1 delle 20

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Prigionieri politici nel Risorgimento

21:10 Illuminate – Monica Vitti. La donna che visse due volte

22:05 Grandi della TV – “Come Alice”

23:00 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Attila, l’orda unna – 23/04/2024

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:43 Tgcom24 Breaking News

23:45 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

