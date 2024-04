Ennesimo incidente sulle strade di Roma: morto un ragazzo di soli 21 anni all’alba di questa mattina, 28 aprile 2024.

Tragico incidente a Roma: muore un ragazzo di soli 21 anni. Indagini in corso

Tragico incidente questa mattina in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia. La vittima, un ragazzo di soli 21 anni, è deceduto mentre viaggiava sulla propria moto e avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

Inutile ogni tentativo di soccorso: sul mezzo c’era anche un altro ragazzo, che però è rimasto illeso. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è successo.

Foto di repertorio