I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro con il supporto dei Carabinieri di altre Compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area della stazione ferroviaria Roma Termini, tra cui via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe.

Roma. Nuovi e serrati controlli dei Carabinieri in zona Termini: un arresto, denunce e multe

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno eseguito un arresto e denunciato 4 persone a piede libero, mentre altri 8 cittadini sono stati sanzionati amministrativamente.

Nella circostanza, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino hanno arrestato un giovane di 19 anni, con precedenti, sorpreso mentre tentava di forzare la porta d’ingresso di un appartamento posto al 4 piano di via Filippo Turati.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato in stato di libertà un 51enne, fermato subito dopo aver asportato tre capi di abbigliamento, dal valore di circa 90 euro, da un esercizio commerciale presente all’interno dello scalo ferroviario di Termini.

Un ragazzo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, ha tentato di disfarsi di un portafogli, contenente carte di credito e documenti vari, sottratto poco prima ad un turista che non si era accorto di nulla ma che aveva già provveduto a denunciare l’accaduto, pertanto il 28enne è stato denunciato a piede libero, e segnalato alla Prefettura di Roma poiché trovato anche in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente tipo crack ad uso personale.

Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente 7 cittadini, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Roma Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro, mentre altre 2 persone sono ritenute responsabili dell’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma.

Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato 90 persone e eseguito verifiche su 48 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.