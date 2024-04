Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Evviva!

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Diabolik

23:45 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Basta, me ne vado in Albania! – Ep10

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6435

21:20 Queen Bees – Emozioni senza età

23:05 Listen to me – Episodio6

23:35 Tribuna Elettorale – Elezioni Europee 2024: Interviste

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:20 Quarto grado

23:53 East New York

00:39 Ieri e oggi in tv

Canale 5

20:34 Riassunto – terra amara

20:36 Terra Amara – PrimaTv

22:08 Riassunto – terra amara

22:12 Tg5

22:55 Il diario di Bridget Jones

Italia 1

20:19 Nanny McPhee – Tata Matilda

22:23 Il professore matto

00:14 A.P. Bio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 MasterChef Italia

00:25 GialappaShow

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 Fratelli di Crozza

23:00 Che tempo che fa

20 — Venti

20:11 1997 fuga da New York

22:02 Limitless

23:57 Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds ep.20

21:20 Blood Father

22:44 Blind War

00:34 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 Insomnia

22:23 Nemico pubblico

00:53 The Beatles

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E6

21:14 I Capuleti e i Montecchi

23:30 Save the Date 2023-2024 – Puntata 27

00:01 Genesis – When In Rome

Rai Movie

21:10 I cannoni di Navarone

23:55 Anica – Appuntamento al cinema

00:00 Brooklyn’s Finest

Rai Premium

21:20 Le indagini di Sister Boniface S1E5 – Lo scoop

22:05 Le indagini di Sister Boniface S1E6 – Canzone per un morto

22:55 Il clandestino – S1E3 – Chinatown

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Sade – Segui l’istinto

23:15 Provocazione

Twentyseven

20:14 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

22:38 Bugiardo bugiardo

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 5 giorni fuori

22:35 Effetto Notte – TV2000

23:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

22:15 One Day

00:20 La cucina di Sonia – Natale

00:50 ArtBox

La 5

20:08 Lo scapolo d’oro

22:02 The royal saga – PrimaTv

23:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Casa a prima vista

22:30 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 Zucchero, miele e peperoncino

22:13 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

00:25 Desiderando Giulia

Focus

20:11 Bermuda: i misteri degli abissi – PrimaTv

20:56 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

21:38 Megalopoli dell’antichita’ – Cartagine, Troia, Persepoli

22:42 Gods of Egypt

23:34 Drive Up

00:05 Tg5 start

00:08 E-Planet

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

22:55 Tatort Vienna

00:45 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:12 Chicago P.D.

21:52 Law & Order: Special Victims Unit

23:36 Delitto a Kermadec

Italia 2

20:15 Il mai nato

21:51 Alien Raiders

23:32 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

22:20 Blindati: viaggio nelle carceri

00:20 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Woodstock il concerto del secolo

21:10 Cronache di terra e di mare – Manfredi. Biondo era e bello

21:40 RAInchieste – All’Est qualcosa di nuovo 1963 (pt4)

23:10 Un giorno in piu’ del fascismo – La Resistenza delle Aquile randagie

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:32 Tgcom24 Breaking News

23:34 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

