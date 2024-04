Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Quasi orfano

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La furia di un uomo – Wrath of Man

23:25 Appresso alla musica

00:25 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Le famigerate bolle filtro – Ep9

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6434

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:53 Racconti di libertà- “sebben che siamo donne paura non abbiamo”

00:49 Cari fottutissimi amici

Canale 5

20:33 Riassunto – terra amara

20:36 Terra Amara – PrimaTv

22:02 Riassunto – terra amara

22:04 Station 19 – PrimaTv

22:49 Tg5

23:26 Striscia la notizia

00:26 Marie is on Fire – Una seconda occasione

Italia 1

20:18 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma

23:03 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

01:02 A.P. Bio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Il matrimonio del mio migliore amico

23:30 Appuntamento al parco

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 Comedy Match

23:10 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:12 Limitless

22:10 La mummia – Il ritorno

00:22 Arrow

01:47 God Friended Me

Rai 4

20:35 Criminal Minds ep.19

21:21 Hawaii Five-0 S7E23 – La voce del silenzio

22:03 Hawaii Five-0 S7E24 – Shukran

22:45 Hawaii Five-0 S7E25 – Atto eroico

23:27 The Hollow Point – Punto di non ritorno

Iris

20:10 Tango & Cash

22:02 Scuola di cult

22:13 Payback – La rivincita di Porter

00:02 Maria Stuarda, regina di Scozia

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E5

21:14 Il giovane Puccini

22:24 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 6 – Steven Isserlis

22:51 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

23:31 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 2^ Parte

00:13 A Night With Lou Reed

Rai Movie

21:10 Molly’s Game

23:30 Mato Grosso

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 22/04/2024

23:50 Spirale di bugie – Episodio 1

01:25 Sei Sorelle S1E34 – Buona speranza

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Taxxi 5

23:15 Porno Valley

00:20 C’era una volta il porno

Twentyseven

20:15 Bugiardo bugiardo

21:49 Piccola peste

23:13 Hazzard

00:55 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il diario di Anna Frank

23:00 Sipario a righe

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Copycat – Omicidi in serie

23:35 Thank You for Smoking

01:25 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:09 Una ragazza e il suo sogno

22:08 Tre metri sopra il cielo

23:55 X-Style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

20:05 Fracchia, la belva umana

21:59 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

00:17 Il compromesso erotico

Focus

20:10 L’ aventure de la TSF – PrimaTv

21:06 Trame invisibili – Una storia di inventori e di spie – PrimaTv

22:54 Freedom – Oltre il confine

00:53 Casi freddi della storia antica

01:46 Tgcom24 Breaking News

01:48 Meteo.it ’24 focus

01:49 Segreti nel ghiaccio

Giallo

21:05 L’ispettore Gently

22:55 Il giovane ispettore Morse

00:45 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:12 Delitto a Kermadec

22:03 Law & Order: Special Victims Unit

23:54 Law & Order: Unità Speciale

00:37 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

20:15 Alien Raiders

21:54 Doom

23:56 What’s my Destiny Dragon Ball

01:38 City Hunter

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

00:45 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Divisione partigiana Garibaldi in Montenegro

21:10 29 giugno 1944 – La strage di Civitella

21:40 19 settembre 1943. La strage di Boves

22:10 Milano in guerra

23:05 SeDici Storie – Ines e Stefano – Fuga da Lipari

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:37 Tgcom24 Breaking News

23:39 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

