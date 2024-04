Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Scusate se esisto!

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E4 – Corto circuito

22:21 Delitti in Paradiso S12E4 – Nozze con delitto

23:30 La fisica dell’amore

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Non si entra vivi negli anni ottanta – Ep7

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6433

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:24 Fuori dal coro

23:55 La forma dell’inganno

Canale 5

21:54 Coppa italia live

23:05 Tg5

23:48 Striscia la notizia

00:15 UOMINI E DONNE

Italia 1

20:22 La Pupa e il Secchione

23:16 American Pie: Ancora insieme

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Mussolini il capobanda

23:15 Il federale

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 GialappaShow

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Il collezionista di ossa

23:45 Le verità nascoste

20 — Venti

22:23 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente

00:28 Arrow

Rai 4

20:34 Criminal Minds ep.18

21:21 Finché morte non ci separi

22:56 The Room – La stanza del desiderio

Iris

20:11 I ponti di Madison County

22:43 The burning plain – Il confine della solitudine

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E4

21:14 Art Night Puntata 18 – Il volto e l’anima

22:16 Appresso alla musica – Puntata del 18/04/2024

23:07 Rock Legends: Otis Redding

23:31 Patti Smith Electric Poet

Rai Movie

21:10 Irma la dolce

23:40 Movie Mag

00:10 Tora! Tora! Tora!

Rai Premium

21:20 Gli omicidi del lago S1E16 – Nemesi

23:00 Le indagini di Hailey Dean – L’angelo della morte

00:30 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Tempesta polare

23:05 Il peccato di Lola

Twentyseven

20:16 Piccola peste

21:43 I gemelli

23:34 Hazzard

01:11 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Salvo D’Acquisto

23:40 Segreti e bugie

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 One Day

23:20 Ma come fa a far tutto?

La 5

20:29 Qualcosa di cui… sparlare

22:24 Green is the new Black – PrimaTv

22:49 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:00 La clinica del pus

Cine34

20:05 Mio fratello è figlio unico

22:03 I babysitter

23:37 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

Focus

20:10 Creature bizzarre – PrimaTv

20:59 Tall & tiny: Nature’s extremes

21:57 The proof is out there

23:33 Indagini ad alta quota

00:26 Casi freddi della storia antica

01:18 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:11 Law & Order: Unità Speciale – PrimaTv

20:55 Law & Order: Organized Crime

21:50 Law & Order: Special Victims Unit

23:32 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Doom

22:16 Naruto Shippuden

00:07 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 La dura legge dei Cops

Rai Storia

20:05 Speciali Aldo Moro 24/04/1978 Tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Rivoluzione dei Garofani Portogallo 1974

21:10 Storie della tv Radio e TV, destini incrociati

22:10 Il rifugio delle anime. Storia di Natuzza Evolo

23:05 La versione di Anita

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:38 Tgcom24 Breaking News

23:40 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

