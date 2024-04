Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Sulle ali della musica

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:30 La fisica dell’amore

00:45 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Villeggiature romane – Ep8

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6432

21:20 Tre piani

Rete 4

20:25 E’ sempre Cartabianca

23:55 Dalla parte degli animali kids

01:29 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

21:49 Coppa italia live

22:46 X-Style

23:22 Tg5

00:01 Striscia la notizia

Italia 1

20:17 Le Iene

00:10 Brooklyn Nine-Nine

01:29 Studio aperto – la giornata

01:46 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:20 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Presa mortale

23:20 12 Round

20 — Venti

22:11 Ocean’s 8

00:07 Pressing-20 in rete

00:34 Arrow

Rai 4

20:34 Criminal Minds ep.17

21:22 Chi è senza colpa

23:10 Wonderland pt.30

23:41 Cut! Zombi contro zombi

Iris

20:09 Wyatt Earp

23:41 Assassinio a bordo

01:19 Questo pazzo sentimento

Rai 5

20:32 Divini Devoti – E3

21:14 Hostiles: Ostili

23:24 Lennon a New York

01:19 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Jumanji – The Next Level

23:15 Immortals

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Spirale di bugie – Episodio 1

22:55 Gli omicidi del lago S1E15 – Trappola per lupi

00:30 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Riddick

23:30 Venus e Fleur

01:05 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

Twentyseven

20:17 I gemelli

22:15 Intrigo internazionale

00:41 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il Concerto

23:00 Retroscena

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:25 Partnerperfetto.com

22:16 UOMINI E DONNE

23:32 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 10 regole per fare innamorare

21:53 Din Don 4 – Il paese dei balocchi

23:28 Fuga di cervelli

01:10 Tanto va la gatta al lardo…

Focus

20:10 Miami Wild – PrimaTv

21:04 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

22:02 I disastri che hanno cambiato il mondo

23:44 Indagini ad alta quota

00:35 Casi freddi della storia antica

Giallo

21:10 Shetland

23:20 I misteri di Brokenwood

01:20 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:12 FBI: Most Wanted

21:56 Law & Order: Special Victims Unit

23:34 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

22:11 Arrow

23:48 What’s my Destiny Dragon Ball

01:22 City Hunter

DMAX

21:15 Nudi e crudi Brasile

23:25 WWE Smackdown

01:15 La dura legge dei Cops

Rai Storia

20:05 Speciali Tg Aldo Moro

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Storie d’amore durante la resistenza

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Attila, l’orda unna

22:05 Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra – Italic, carattere italiano – Puntata del 14/10/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Storie d’amore durante la resistenza

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:36 Tgcom24 Breaking News

23:41 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

