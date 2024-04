Accoltella il marito al culmine di una lite: ecco cosa è successo ieri, 20 aprile 2024, in zona Don Bosco a Roma.

Accoltella il marito durante una lite: paura a Don Bosco. Ecco cosa è successo ieri

Una donna di 27 anni ha accoltellato il marito durante una lite: la vicenda è avvenuta in un appartamento di Don Bosco, a Roma.

Presenti in casa anche i figlioletti della coppia, di 4 e 5 anni.

La 27enne è stata arrestata e posta ai domiciliari; l’uomo, prontamente soccorso, è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in fin di vita.

Fonte: Ansa

Foto di repertorio