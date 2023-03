Negli ultimi giorni, i controlli antidroga eseguiti nei vari quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di ben 15 persone, gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella fitta rete dei controlli dei Carabinieri sono finiti 9 cittadini stranieri, di età compresa tra i 24 e i 57 anni ed altre 6 persone italiane, tra cui una donna, di età compresa tra i 20 e 68 anni. Sono state segnalate 7 giovani, quali assuntori, al competente Ufficio Territoriale del Governo di Roma, bloccati mentre acquistavano dosi di droga per uso personale.

In particolare, in zona Boccea, nei pressi della fermata degli autobus, fermata Battistini, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma San Pietro hanno sorpreso un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, mentre cedeva delle dosi di eroina a 3 acquirenti. A seguito del controllo i miliari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 12 dosi di eroina del peso di circa 14 grammi e la somma contante di 110 euro.

In via Fabriano, a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 31 anni, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, che alla loro vista ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane, risultato poi contenere 37 grammi circa di cocaina, suddivisa in ulteriori 7 involucri. Il giovane per evitare il controllo ha aggredito i militari spintonandoli e colpendoli con gomitate.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato un controllo di iniziativa all’interno di un cortile condominiale in viale Palmiro Togliatti, dove hanno arrestato 3 soggetti, un romano di 39 anni, e due stranieri di 42 e 57 anni, tutti già noti e senza fissa dimora, notati aggirarsi con fare sospetto. I militari a seguito della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto ben occultati in un vano ricavato in una finestra 45,4 grammi di hashish e 7,4 di cocaina e la somma contante di 150 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

In via Saredo, quartiere Don Bosco, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno arrestato un cittadino del Perù di 29 anni, sorpreso mentre cercava di nascondere, nei pressi di un’area verde a ridosso di alcuni stabili condominiali del quartiere, 2 bustine di cellophane contenente 10 grammi circa di marijuana che è stata sequestrata.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.