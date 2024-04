I Carabinieri della Stazione di Veroli, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, sono intervenuti presso un bar della cittadina ernica, a seguito di una richiesta che segnalava la presenza di un cittadino in stato di ebbrezza alcolica che stava molestando gli avventori.

Veroli, ubriaco molesta i clienti di un bar e aggredisce i Carabinieri

I militari, giunti poco dopo la richiesta, hanno immediatamente tentato di tranquillizzare il “molestatore” che, in evidente stato di ubriachezza, ha inizialmente inveito contro i Carabinieri e successivamente, non pago di quanto messo in atto, si scagliava con violenza contro i Militari dell’Arma.

Gli operanti, in considerazione dello stato di aggressività dell’uomo, al fine di tutelare le altre persone presenti ed evitare ulteriori più gravi conseguenze, procedevano all’arresto dello stesso.

A seguito di giudizio per “direttissima”, l’Autorità Giudiziaria, oltre a convalidare l’arresto, disponeva la sottoposizione dello stesso all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Foto di repertorio