I Carabinieri della Compagnia di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nella mattinata di ieri, in Veroli, hanno segnalato una persona per guida in stato di ebbrezza.

Veroli, ubriaco alla guida: patente ritirata

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un veicolo che procedeva in modo irregolare, pertanto hanno proceduto al controllo del conducente.

Il guidatore, sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico con apparecchio “etilometro”, è risultato avere un valore tre volte superiore ai limiti di legge.

Per lo stesso è scattato il ritiro immediato della patente e la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Frosinone. Il veicolo non essendo di proprietà del conducente è stato affidato al legittimo proprietario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.