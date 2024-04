Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Quarti di Finale di UEFA Europa League: Roma – Milan

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Vicino all’orizzonte

23:25 Appresso alla musica

00:25 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Diventare, perchè no, ricchissimi – Ep4

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6429

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:59 Certo, certissimo, anzi… probabile

Canale 5

20:35 L’Isola dei Famosi

00:20 Tg5

Italia 1

20:25 The King’s Man – Le origini – PrimaTv

23:03 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

01:21 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 Black or White

23:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:11 L’ultimo dei Templari

22:04 La mummia

00:25 Arrow

Rai 4

20:20 Criminal Minds ep.14

21:20 Hawaii Five-0 S7E20 – Vecchia scuola

22:03 Hawaii Five-0 S7E21 – Il ragazzo che non sapeva aspettare

22:46 Hawaii Five-0 S7E22 – Lacrime nere

23:29 Peninsula

Iris

20:12 A rischio della vita

22:19 Point Break – Punto di rottura

00:43 Gli amanti dei cinque mari

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E10 – Mattoon – Memphis

21:14 Stanislav Kochanovsky e Maria Dueñas

23:07 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 5 – Frank Gehry

23:36 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Movie

21:10 Entrapment

23:10 The Sentinel

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 15/04/2024

23:55 Sophie Cross – Verità nascoste – Episodio 3

01:35 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Taxxi

23:10 Porno Valley

00:20 Swingers – Scambisti

Twentyseven

20:15 Patch Adams

22:22 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è

00:17 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Qui e ora

22:30 Guerra e Pace

22:50 Le vie del cielo

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Ma come fa a far tutto?

23:20 Dio esiste e vive a Bruxelles

La 5

20:57 Amori in corsa

23:03 UOMINI E DONNE

00:47 X-Style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 RDS Showcase 2023

22:30 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 Arrangiatevi

22:19 I due marescialli

00:05 Erotic Family

Focus

20:11 Stuck in the Suez

21:00 Nausicaa’- L’acquario piu’ grande d’Europa

22:02 Freedom – Oltre il confine

00:17 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 The Chelsea Detective

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:12 Delitto in Amboise

22:17 Law & Order: Special Victims Unit

00:04 Law & Order: Unita’ Speciale

Italia 2

20:15 La maschera di cera

22:27 Repo Men

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

23:15 I pionieri dell’oro: Next Generation

01:05 La dura legge dei Cops

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Serenissima e la Superba Venezia e Genova in lotta

21:10 a.C.d.C. La caccia alle streghe di Salem

22:10 a.C.d.C. Eccellentissima strega

23:20 Illuminate – Suso Cecchi D’Amico. Una storia tutta per sé

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – La Serenissima e la Superba Venezia e Genova in lotta

Mediaset Extra

20:29 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:07 Tgcom24 Breaking News

00:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

