Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Forte e Chiara

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E3 – Vendetta

22:21 Delitti in Paradiso S12E3 – Un tuffo nel passato

23:30 La fisica dell’amore

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Quel giuoco che ricorda la dama – Ep3

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6428

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

23:58 90 minuti per salvarla

01:44 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:37 Vanina un vicequestore a Catania – PrimaTv

22:57 X-Style

23:37 Tg5

00:25 Striscia la notizia

Italia 1

20:24 La Pupa e il Secchione

23:29 American Pie – Il matrimonio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:40 La7 Doc

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 GialappaShow

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fury

00:10 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

20 — Venti

20:14 La mummia

22:46 Edge of Tomorrow – Senza domani

00:50 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds ep.13

21:19 Cut! Zombi contro zombi

23:13 Zombie contro Zombie

00:58 Criminal Minds ep.13

Iris

20:14 Strangerland

22:23 Femme Fatale

00:30 Il campione

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E9 – Chicago – Champaign

21:14 Art Night Puntata 17 – Architetture sostenibili

22:16 Appresso alla musica – Puntata del 11/04/2024

23:07 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

00:01 Rock Legends: Joni Mitchell

00:25 Damon Albarn, una storia Pop

Rai Movie

21:10 Immortals

23:00 Movie Mag

23:30 Il colonnello Von Ryan

Rai Premium

21:20 Gli omicidi del lago S1E15 – Trappola per lupi

23:00 Le indagini di Hailey Dean – Semper Fidelis

00:30 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Quantum Apocalypse

23:10 Miranda

00:55 La donna lupo

Twentyseven

20:25 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è

22:27 Forrest Gump

00:55 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Io, Daniel Blake

23:15 Another Year

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 La ragazza con la pistola

23:30 Le coppie

01:55 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:25 Sapori e dissapori

22:26 Green is the new Black – PrimaTv

22:55 UOMINI E DONNE

00:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:00 La clinica del pus

Cine34

20:06 L’agenzia dei bugiardi

22:12 E fuori nevica!

23:49 Il silenzio dei prosciutti

Focus

20:11 Creature bizzarre – PrimaTv

20:59 A question of love?

21:58 The proof is out there

22:46 Fuori le prove! – indagini ai confini della realtà

23:36 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:29 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

01:13 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:14 Law & Order: Unità Speciale – PrimaTv

21:06 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:45 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Repo Men

22:25 Naruto Shippuden

00:15 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro 17/04/78 Tg1 delle 20

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Alleati prigionieri degli Italiani

21:10 Storie della tv Garinei e Giovannini, padri del varietà

22:05 Sergio Marchionne

23:50 Domenica con Sfide Olimpiche 2008 intervista a Dick Fosbury

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:18 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:54 Tgcom24 Breaking News

23:55 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio