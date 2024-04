Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Miracle club

23:10 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

00:55 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:30 La fisica dell’amore

00:35 Generazione Z

01:41 Meteo 2

01:45 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Faccende complicate – Beauty, anzi beautiness – Ep2

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6427

21:20 Petrolio

23:00 Codex – Iperstoria

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 E’ sempre Cartabianca

Canale 5

21:51 Champions Live

23:09 Tg5

23:57 Striscia la notizia

Italia 1

21:15 Le Iene

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:10 100% Italia – Anteprima

20:15 100% Italia

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 L’Immortale

Rai 4

20:33 Criminal Minds ep.12

21:21 Confessions – Confessioni di un assassino

Iris

20:12 Passaggio di notte

21:58 Terra di confine – Open Range

Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E8 – Milwaukee – Chicago

21:14 Stanlio & Ollio

Rai Movie

21:10 Jumanji – Benvenuti nella giungla

23:10 Mister Miliardo

Rai Premium

21:20 Sophie Cross – Verità nascoste – Episodio 3

23:05 Gli omicidi del lago S1E14 – Amiche per sempre

00:45 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Corpi da reato

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Tutti pazzi per Rose

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

La 5

20:25 Cinquanta sfumature di rosso

22:24 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

Cine34

20:04 Din Don – Il ritorno

Focus

20:10 Wondrous & Wild – PrimaTv

21:03 Le piu’ grandi meraviglie naturali del mondo

22:07 I disastri che hanno cambiato il mondo

23:53 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:40 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

Giallo

21:10 Shetland

23:25 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:12 FBI: Most Wanted

21:55 Law & Order: Special Victims Unit

23:41 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

22:25 Arrow

00:07 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

20:40 Nudi e crudi: l’ultimo sopravvissuto

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro delle 20

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Jünger nelle tempeste d’acciaio

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – La guerra in casa, la vittoria di Monte Marrone

22:05 Tante facce nella memoria

23:35 Storie della tv La Rai delle Regioni

Foto di repertorio