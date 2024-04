Vinitaly, la prestigiosa fiera internazionale del vino che ogni anno richiama l’attenzione di esperti e appassionati da tutto il mondo, ha visto quest’anno la partecipazione di una figura di spicco nel panorama vinicolo italiano: Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi e vicepresidente Nazionale delle Città del Vino.

Successo a Vinitaly: le dichiarazioni del sindaco di Nemi

L’inaugurazione dell’evento è stata l’occasione per Bertucci di mettere in luce l’eccezionale patrimonio vinicolo della Regione Lazio e di promuovere un’iniziativa nata proprio nel suo comune dieci anni fa: “Borgo di Vino in tour”.

“La presenza del Lazio a Vinitaly quest’anno è particolarmente significativa”, ha dichiarato il Sindaco Bertucci. “Abbiamo allestito uno degli stand più grandi e importanti della fiera, dimostrando il nostro impegno nel promuovere le eccellenze enologiche della nostra regione.”

Il “Borgo di Vino in tour”, nato a Nemi un decennio fa, è un’iniziativa che punta a valorizzare non solo i prodotti vitivinicoli locali, ma anche il territorio e le tradizioni legate alla produzione del vino.

“Questa iniziativa è il risultato di un lungo percorso di collaborazione tra le varie realtà del territorio”, ha sottolineato Bertucci. “È un modo per far conoscere al pubblico non solo i nostri vini, ma anche la nostra cultura e il nostro modo di vivere il vino.”

La partecipazione attiva del Sindaco Bertucci a Vinitaly e la promozione dell’iniziativa “Borgo di Vino in tour” hanno ricevuto ampio consenso da parte degli operatori del settore e dei visitatori della fiera, evidenziando il ruolo chiave che le amministrazioni locali possono svolgere nella valorizzazione del patrimonio enologico e territoriale.

In un contesto in cui il settore vitivinicolo italiano è sempre più competitivo a livello internazionale, iniziative come quelle promosse da Alberto Bertucci si rivelano cruciali per mantenere alto il prestigio e la reputazione dei vini italiani sul mercato globale.