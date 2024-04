“Festa del Tulipano”: anche Nemi tra i borghi ospiti

L’associazione Eventi, presente il sindaco Bertucci, ha presentato a Roma la grande festa di Primavera che dal 25 aprile all’1 maggio proietterà l’Umbria nel gotha degli eventi nazionali. Parate dei carri allegorici il 25, il 28 e in notturna il 30 aprile.

“Festa del Tulipano” di Castiglione del Lago (PG): anche Nemi tra i borghi ospiti con un carro dedicato alle navi di Caligola

C’è anche Nemi tra i quattro “Borghi più belli d’Italia” che saranno ospiti dal 25 aprile all’1 maggio alla 54esima edizione della “Festa del Tulipano”, in programma a Castiglione del Lago (PG) nel lungo ponte tra la Festa della Liberazione e il Primo maggio.

E insieme a quelli di Bevagna (PG), Orta San Giulio (NO) e Gardone Riviera (BS), potrà essere ammirato dalle migliaia di visitatori e partecipanti che accorrono nella città che si affaccia sul Lago Trasimeno anche il carro allegorico dedicato alla cittadina tra le più importanti dei Castelli Romani. Trattando la manifestazione il tema dell’acqua e delle risorse (ma anche delle criticità) connesse, scelto dall’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che la organizza, non poteva ovviamente che essere coinvolto anche il bacino lacustre che insiste nei Colli Albani e con esso le relative tradizioni e tipicità.

Così, sul carro di Nemi sarà riprodotta la storia delle due navi romane fatte costruire sulle acque del lago laziale dall’imperatore Caligola in onore della dea egizia Iside e della dea locale Diana protettrice della caccia. Non è un caso infatti che la nave riprodotta sul carro sia divisa in due parti e al centro sia stato collocato proprio il tempio di Diana e venga raffigurata una biga romana trainata da due cavalli. Significativa anche una grande pergamena che racconta la leggenda delle due navi poi effettivamente ritrovate e riportate a galla nel 1932, ma andate in fumo nel 1944 durante l’incendio distruttivo che colpì il museo locale dove erano esposte.

“E’ con grande orgoglio che abbiamo accettato l’invito dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e di “Eventi” a partecipare ad una manifestazione così importante e conosciuta sul territorio nazionale”, ha detto il sindaco di Nemi Alberto Bertucci, che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione svoltasi a Roma presso la sede dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).

“E’ importante sviluppare idee vincenti come questa sotto il profilo della promozione turistica dei nostri territori – ha proseguito – ma anche condividere esperienze con altre realtà medio-piccole come la nostra e la grande passione del volontariato. Non ultimo per importanza, è poi il tema della sensibilizzazione alla tutela delle acque che può far presa a livello di opinione pubblica anche attraverso iniziative di tipo folkloristico, sociale e culturale”.

E a proposito di volontari, sono circa centocinquanta quelli che dopo tre mesi di lavoro stanno portando a termine i preparativi per continuare a tramandare la tradizione della “Festa del Tulipano”, che vedrà oltre ai carri addobbati con oltre un milione di petali di tutti i colori pronti a sfilare nelle parate pomeridiane del 25 e 28 aprile e in quella in notturna del 30 aprile, anche altre iniziative collaterali come la quinta edizione del “Trasimeno Rosé Festival”, con il Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno che propone un viaggio tra gusto, eccellenze e storia del territorio attivando la “Terrazza del Rosé”; il tradizionale “Giardino dei Tulipani” dove i visitatori potranno ammirare decine di tipologie di questo fiore e andare a caccia dei preferiti, fino a raccoglierli e portarli a casa in un apposito cestino; e la “Fiera del Fiore” (giovedì 25, domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio) in cui i produttori e coltivatori sfoggeranno nei propri stand le più svariate tipologie di piante e fiori recisi.

Entrambe le iniziative si svolgeranno in piazza Dante Alighieri sovrastate da una gigantesca ruota panoramica multicolore per la gioia di grandi e piccini. Questi ultimi sono attesi anche nell’area del “Poggio” che si affaccia sul Trasimeno dove sarà allestita un’area giochi.

Disponibile per i turisti anche la “Taverna del gusto” per assaporare le prelibatezze della cucina umbra e lacustre in particolare.

A presentare l’evento, oltre al sindaco di Nemi e alla delegazione castiglionese composta dal sindaco Matteo Burico, dal presidente e dal vice-presidente dell’associazione “Eventi” Marco Cecchetti e Laura Parbuono e dal presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi, sono stati il coordinatore tecnico-scientifico de “I Borghi più belli d’Italia” Livio Scattolini e il testimonial Osvaldo Bevilcqua. Presente anche il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni, tra i maggiori sostenitori della manifestazione.

Tutte le info ed programma possono essere consultati sul sito internet www.festadeltulipano.com.