Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Màkari – S1E2 – La regola dello svantaggio

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E12 – Boston

21:50 9-1-1 Lone Star S3E12 – Lo spazio negativo

22:45 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Indovina chi viene a cena – Il rapporto tra uomo e gli animali

23:00 Inimitabili – Giuseppe Mazzini

23:45 TG3 Mondo

00:10 Meteo 3

00:15 In mezz’ora

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:59 Un amore all’altezza

01:54 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:28 Guinness – Lo Show dei Record

23:44 Tg5

00:27 Paperissima Sprint Domenica

01:19 Il bello delle donne

Italia 1

20:24 Jurassic World: Il regno distrutto

22:57 Pressing

01:01 E-Planet

01:31 Misano

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Churchill

23:15 La7 Doc

00:15 Tg La7

TV8

20:10 Podio Gara Moto2

20:15 Paddock Live Gara

20:30 Moto Gp Grid

21:00 Pre Gara Motogp

21:05 MotoGP

21:55 Podio Gara Motogp

22:00 MotoGP Zona Rossa

23:00 A-Team

01:20 Epic Movie

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:20 Fratelli di Crozza

01:55 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:15 Security

22:07 Fire Down Below – L’inferno sepolto

00:08 Arrow

01:29 Will & Grace

Rai 4

20:33 Senza Traccia IV ep.2

21:20 The Informer – Tre secondi per sopravvivere

23:13 Black Sea

Iris

20:14 Cattive acque

22:39 Unbroken: Path to redemption

00:31 Dust

Rai 5

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E11

23:06 Palm Springs – Vivi come se non ci fosse

00:34 Tuttifrutti 2023-2024 – Puntata 31

01:00 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Mato Grosso

23:00 Piedone l’Africano

00:55 Jackie

Rai Premium

21:20 The Voice Generations – Puntata del 12/04/2024

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E143

00:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E144

01:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E145

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Brimstone

00:00 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:00 I Am a Sex Worker – Escort per scelta

Twentyseven

20:07 Poliziotto a quattro zampe

22:01 All’inseguimento della pietra verde

23:52 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Pride – La forza del riscatto

23:15 Ritorno in Borgogna

01:05 Effetto Notte – TV2000

01:40 Regina Coeli di Papa Francesco

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple – Un cavallo per la strega

23:15 Miss Marple: Perché non l’hanno chiesto a Evans?

La 5

20:11 A Perfect Fit

21:56 Le verità nascoste

23:21 Mr Wrong – Lezioni d’amore

Real Time

20:05 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 Matrimonio al Sud

21:58 Amore a prima vista

23:44 Bellifreschi

01:18 Commedia sexy

Focus

20:10 Freedom – Oltre il confine

22:15 Creature bizzarre

23:07 Animali Alfa – Grandi privilegi, grandi responsabilità

00:11 Wild fighters – nati per combattere

01:04 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

01:48 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:00 Shetland

01:25 Alexandra

TOP Crime

20:14 Maigret e l’ombra cinese

22:17 Poirot: Il ritratto di Elsa Greer

00:11 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:07 Mike & Molly

20:15 Young Sheldon

22:18 Dead in Tombstone

00:18 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:15 Quei cattivi ragazzi

21:25 Wrestlemania

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Nicola Campogrande

20:30 Passato e Presente – Il Titanic – 20/12/2021

21:10 Messico in fiamme

23:10 Cronache di terra e di mare – Fenici e greci. Gli antichi negli oceani

23:40 R.A.M Chi disse ‘no’. Gli internati militari italiani

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:03 L’ isola dei famosi p. t.

00:06 Tgcom24 Breaking News

00:10 L’ isola dei famosi p. t.

