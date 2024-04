Nel pomeriggio di ieri, 13 aprile 2024, presso il teatro comunale di Paliano si è tenuta la presentazione della candidatura a Sindaco di Domenico Alfieri, per le prossime elezioni che si terranno a giugno.

Una presentazione sentita, in una sala gremita di partecipanti:

Paliano, Domenico Alfieri si ricandida a Sindaco: la presentazione di ieri presso il teatro Esperia

“Fino a qualche mese fa non pensavo di essere qui nelle vesti di candidato sindaco…poi come un fulmine a ciel sereno, sono cambiate le regole (grazie alla riforma del Governo, che permette un terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15mila abitanti, ndr) Per me non è stata una scelta imminente, il fatto che ci fosse la possibilità non mi ha automaticamente guidato nella scelta. Al di là di quello che può pensare un candidato a sindaco, è importante il sentimento popolare, le persone, quello che pensa la tua amministrazione. In tantissimi mi hanno chiesto di portare a termine ciò che ho iniziato ormai 10 anni fa. Mi sono sentito una responsabilità sulle spalle, quella di non lasciare una città che mi chiedeva di continuare.

Con la coerenza, morale e politica, che ha sempre contraddistinto la mia squadra”, dichiara l’attuale Sindaco di Paliano.

Alfieri ha quindi poi ripercorso il lavoro svolto durante questi anni di Amministrazione Comunale, ricordando le difficoltà legate al periodo della pandemia, la tragedia della morte di Willy Monteiro Duarte (qui la dichiarazione del Sindaco in merito alla decisione della Cassazione nel corso del processo), il giovane cittadino di Paliano, ma anche tutti i cantieri avviati o in programma, grazie ai fondi del PNRR e l’impegno per la questione ambientale, concretizzatosi con la chiusura della discarica di Colle Fagiolara.

Numerosi gli interventi a sostegno della ricandidatura di Alfieri: di seguito qualche dichiarazione.

Così Daniele Leodori, segretario regionale Partito Democratico del Lazio: “Le presenze di questa presentazione testimoniano il grande lavoro svolto in questi 10 anni. Vi porto i saluti di Francesco De Angelis che sarà qui l’11 maggio a dimostrazione di un sostegno convinto da parte nostra, ad una continuità.

Questi luoghi hanno bisogno di continuità e innovazione. Quando si ha un sindaco che svolge questo ruolo con passione e a tempo pieno, va seguito. Il sindaco è un mestiere che si fa con dedizione e Domenico Alfieri lo fa egregiamente, per questo il Partito Democratico lo sostiene. Chi segue i colpi di testa non ha mai fortuna, ce lo dice l’esperienza.”

Intervenuta anche Eleonora Mattia, consigliere regionale del Lazio, che ha ringraziato la cittadinanza palianese e il sindaco per l’amicizia e la stima.

Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro e vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, ha dichiarato: “Le persone sono come le scelte: o sono giuste o sono sbagliate. Domenico è la persona giusta e la candidatura di Domenico è la scelta giusta. E la presenza di così tante persone è la prova che quello che dico è suffragato da prove politiche. Il resto sono chiacchiere.”

Anche il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, la sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi, il sindaco di Labico, Danilo Giovannoli, il sindaco di Arce, Luigi Germani, il sindaco di Piglio, Mario Felli, il consigliere provinciale Luigi Vittori, il consigliere comunale di Frosinone Angelo Pizzutelli e l’assessore comunale di Colleferro Francesco Guadagno, hanno appoggiato la terza candidatura di Domenico Alfieri.

“Tutto va bene nella nostra città? No, soffriamo una crisi economica come tutti, c’è molto da fare e non vedo l’ora di raccontarvi il piano di rilancio del centro storico e gli altri progetti che stiamo ultimando.

L’11 maggio presenteremo la lista “Per Paliano Alfieri Sindaco, Un impegno che continua” in continuità con l’amministrazione comunale attuale e tanti giovani che hanno scelto di seguirci”, ha concluso Alfieri, invitando i suoi concittadini al prossimo appuntamento, che si terrà sempre presso il teatro Esperia a Paliano.

Foto nella galleria sottostante: