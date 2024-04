Nuovo aggiornamento sul processo per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020.

Processo Willy, i nuovi aggiornamenti

Il Pg della Cassazione ha, infatti, chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, e per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Nel corso dell’udienza, il Pg ha richiesto l’annullamento della prima sentenza pronunciata in appello, che ha riconosciuto le attenuanti generiche.

In secondo grado Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati a 24 anni ed erano state inoltre confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Fonte: Ansa

Il post del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

“È in corso, oggi, l’udienza in Cassazione che porterà alla sentenza definitiva per l’omicidio del nostro Willy.

La Cassazione, ultimo grado di giudizio, dovrà decidere se confermare o meno la condanna a 24 anni di reclusione per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che in primo grado erano stati condannati all’ergastolo e le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

È prevista in giornata la decisione dei supremi giudici.

La nostra Amministrazione Comunale si è costituita parte civile anche in Cassazione.

Vi terrò aggiornati su eventuali novità“, è quanto pubblicato dal primo cittadino di Paliano, Domenico Alfieri, su Facebook.

Foto di repertorio