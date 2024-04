La novità civica alle amministrative di Artena è Davide Corsetti con il suo progetto “Artena per il futuro”, un percorso che sta aggregando cittadine e cittadini in vista delle prossime elezioni.

Artena, Corsetti presenterà il suo progetto politico al centro storico domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile alle 17:30 all’ex asilo di Santa Croce questo nuovo progetto politico si presenta alla città scegliendo come prima base il centro storico.

“In questo incontro spiegheremo cosa ha spinto un gruppo di persone ad aprire un nuovo spazio politico. L’incontro di domenica serve a elencare in maniera chiara le linee programmatiche di Artena per il futuro. E serve anche a ricevere critiche, disillusioni e problemi che spesso sembrano irrisolvibili a livello politico e amministrativo.

Lo facciamo al centro storico, luogo che a ogni campagna elettorale si riempie di retorica. Ma i soliti slogan possono essere superati da politiche pubbliche concrete. Di questo vogliamo parlare: servizi e lavoro, esigenze e desideri collettivi.

Se mettiamo davanti a tutto i bisogni della comunità, se ne discutiamo insieme mettendo sul tavolo i temi e non i pacchetti di voti, possiamo parlare del futuro di Artena, delle possibilità, di quello che ancora non c’è“. Così Corsetti annuncia l’appuntamento di domenica.

Chi è Davide Corsetti

Quarant’anni, lavora nel mondo dell’export, ha fondato il blog Artenaonline ed è stato tra gli ideatori del LiveArtena, festival delle arti che da piú di dieci anni anima il centro storico durante l’estate. Laura in scienze politiche con specializzazione in relazione internazionali, ha lavorato in Africa come cooperante per progetti di volontariato in Kenya.