Davide Corsetti si candida a sindaco di Artena per le prossime elezioni comunali, che si terranno a giugno: il comunicato stampa della lista elettorale.

Il comunicato stampa

C’è un gruppo di persone che da mesi discute di Artena parlando al futuro. Lo fa per capire come cambiare quello che abbiamo intorno. Si riunisce per trovare soluzioni ai problemi: spazi pubblici a misura di cittadino, una nuova rete di servizi in grado di non lasciare indietro nessuno.

Comunità energetiche rinnovabili e solidali per intrecciare la transizione ecologica con le esigenze del territorio.

C’è un gruppo di persone che vuole scardinare un modo di fare politica, quello che posiziona prima i pacchetti di voti, poi le persone e infine qualche parola d’ordine carica di retorica.

Questo modo di fare politica è complice dei problemi che dovremmo affrontare tutti: un bilancio in perdita, un servizio di igiene urbana senza isola ecologica, cantieri bloccati, zone archeologiche abbandonate. Ad Artena le forze del volontariato sono spesso l’unica possibilità di spostare in avanti le situazioni. Ma non può esserci solo l’Artena fai da te. Le associazioni non possono essere una supplenza stabile delle istituzioni. Ad Artena c’è bisogno di politica. Ad Artena servono spazi politici dove discutere e realizzare un modello diverso di Città. Per questo è nata Artena per il futuro.

“Credo sia il momento di prenderci cura della nostra città e di tutti i cittadini garantendone i diritti, anziché farli passare per privilegi, per ottenere riconoscenza.

Credo sia il momento che una classe politica completamente rinnovata si metta a servizio della comunità, invece che servirsi della comunità.

Credo sia arrivato il momento dell’impegno.

Il mio è quello di lanciare la mia candidatura a sindaco della nostra città alla guida di un gruppo di persone di cui sono orgoglioso, Artena per il Futuro, che ha creduto in me e per questo ringrazio tutte e tutti i miei compagni di viaggio. Io voglio una città in cui vivere“, dichiara Davide Corsetti candidato di questa nuova realtà politica che vuole presentarsi come una nuova alternativa per Artena.

Corsetti classe 1985, è Ceo della 32 marzo, società che si occupa di servizi per l’export. È stato uno dei fondatori di Artenaonline, uno dei primi blog indipendenti del paese.