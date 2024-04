Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Generations

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gli infedeli

23:00 ATuttoCampo

00:00 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Il medico prescrive: bellezza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6425

21:20 Lato A. La storia della più grande casa discografica italiana – Seconda Parte

23:10 112 – Le notti del Radiomobile – Terzo Episodio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:25 Quarto grado

23:56 East New York

00:48 Ieri e oggi in tv special

01:23 Tg4 – Ultima ora notte

01:42 Su le mani, cadavere! Sei in arresto

Canale 5

20:35 Riassunto – terra amara

20:38 Terra Amara – PrimaTv

22:33 Station 19 – PrimaTv

23:24 Tg5

00:04 Meteo.it

00:08 Striscia la notizia

01:08 UOMINI E DONNE

Italia 1

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – DANNO COLLATERALE

21:20 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:53 – METEO.IT

22:56 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA – 2 PARTE

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:10 100% Italia – Anteprima

20:15 100% Italia

21:30 MasterChef Italia

00:10 GialappaShow

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Only Fun – Comico Show

20 — Venti

20:11 Rush Hour – Missione Parigi

21:57 I.T. – Una mente pericolosa

23:47 Arrow

01:12 Will & Grace

Rai 4

20:36 Criminal Minds ep.10

21:22 Savage Dog – Il selvaggio

23:00 Special Delivery

00:51 Anica appuntamento al cinema

00:54 Wonderland pt.28

01:28 Criminal Minds ep.10

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

21:14 Lucia di Lammermoor (Chailly, 2023)

23:54 Save the Date 2023-2024 – Puntata 25

00:25 Rock Legends: Marvin Gaye

00:49 Rock Legends: Simple Minds

01:11 Rai News Notte

01:12 Joan Miró – Il fuoco interiore

Rai Movie

21:10 Il colonnello Von Ryan

23:15 Solo 2 ore

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 L’uomo nell’ombra

Rai Premium

21:20 Le indagini di Sister Boniface S1E1 – Cause innaturali

22:10 Le indagini di Sister Boniface S1E2 – Motore, ciak, omicidio!

22:55 Folle d’amore – Alda Merini

00:40 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il profumo di Yvonne

23:10 La donna lupo

00:40 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:25 Una bugia di troppo

22:07 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

00:02 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Another Year

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:25 Quel mostro di suocera

22:23 UOMINI E DONNE

23:49 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Casa a prima vista

22:30 The Bad Skin Clinic

Focus

20:10 I disastri che hanno cambiato il mondo

21:45 Megalopoli dell’antichita’ – Cartagine, Troia, Persepoli

22:54 Gods of Egypt

23:54 Drive Up

00:24 Tg5 start

00:27 E-Planet

00:51 Enigmi svelati

01:33 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:12 Chicago P.D.

21:54 Law & Order: Special Victims Unit

23:46 Delitto nel Jura

01:28 C.S.I. New York

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:25 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Andrea Sacchi, salone affrescato, Palazzo di Ripetta del Cardinal Del Monte

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cuore il libro degli italiani

21:10 Cronache di terra e di mare – Fenici e greci. Gli antichi negli oceani

21:40 RAInchieste – Chi legge? Viaggio lungo il Tirreno 1960 (pt2)

23:10 Una piccola inestimabile memoria

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie quotidiane Giuseppe Pellizza (da Volpedo), il sole nascente

00:30 Passato e Presente – Cuore il libro degli italiani

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:43 Tgcom24 Breaking News

23:45 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio